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Чехия требует от России почти 30,5 млн долларов компенсации за взрывы в Врбетице

  8   0 28.06.2021, 18:08 | Новости, Мир
Чехия требует от России почти 30,5 млн долларов компенсации за взрывы в Врбетице

Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек передал дипломатическую ноту послу России Александру Змеевскому с требованием полной компенсации ущерба, причиненного взрывом в Врбетице. Они оцениваются в 650 миллионов крон (примерно 30,48 миллиона долларов США).

Об этом сообщает idnes.cz.

Смолек также заявил послу, что включение Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. В частности, Венской конвенции о дипломатических отношениях и Договора о дружеских отношениях и сотрудничестве. Прага требует отменить включение Чехии в этот список.

Министерство внутренних дел Чехии подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы во Врбетице. Всего для муниципалитетов и региона предусмотрено 350 миллионов крон, а для отдельных граждан - 300 миллионов.

Суммы для муниципалитетов распределяются в соответствии с расстоянием от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов.

Предполагается, что деньги направят для ремонта дорог, поврежденных вывозом боеприпасов, а также для развития некоммерческих организаций, ассоциаций и т. д.

Ранее чешская разведка установила, что к взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Накануне, 27 июня, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что ко взрывам боеприпасов на складах во Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам во Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.

Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства после того, как расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало наибольшую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

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