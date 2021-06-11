Бойовики збільшили кількість обстрілів на Донбасі, поранено військового – штаб ООС

Ситуація на Донбасі / ілюстрація REUTERS

Протягом минулої доби, 10 червня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Поранено одного військового.

Про це йдеться у ранковому зведенні прес-центру штабу ООС, інформує УНІАН.

«На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь», - говориться у повідомленні.

Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ, застосовуючи встановлений координаційний механізм.

Поранення військового

В результаті ворожих обстрілів один військовий зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.

«Воїну оперативно надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров'я пораненого - середньої тяжкості», - зазначили у штабі.

Обстріли на Донбасі 10 червня

Так, минулої доби зафіксовані наступні порушення:

біля Шумів окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру;

неподалік населеного пункту Новгородське противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

у районі Причепилівки - з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Водяного, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська 4 рази обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік Водяного, що біля Донецька, - зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу Старогнатівки ворожі війська відкривали вогонь з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в напрямку населеного пункту Луганське окупанти двічі обстрілювали наших захисників зі станкових протитанкових, ручних протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

неподалік Пісків ворог здійснював обстріл зі стрілецької зброї.

Обстріли на Донбасі 11 червня

Станом на 7 годину ранку, 11 червня, зафіксували два порушення режиму припинення вогню.

Зокрема, поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 82-го калібру. А у напрямку Опитного - обстрілював з ручних протитанкових гранатометів.

УНІАН