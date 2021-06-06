Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из минометов и гранатометов

Боевики на Донбассе по состоянию на 17:00 воскресенья, 6 июня, продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников. Они два раза нарушили "режим тишины".

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в своем Facebook.

"Вблизи населенного пункта Пески враг обстрелял наши позиции из минометов 120-го калибра. Неподалеку Новотошковское российские захватчики вели прицельный огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку на отдельных участках линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту в СММ ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.