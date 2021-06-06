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Президент "Интера" раскрыл причины расставания с Конте

  69   0 06.06.2021, 19:34 | Новости, Спорт
Президент "Интера" раскрыл причины расставания с Конте

Специалист покинул клуб спустя несколько недель после завоевания чемпионского титула.

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан прокомментировал уход Антонио Конте с должности главного тренера команды.

По словам функционера, отставка специалиста связана с расхождением во взглядах на будущее клуба.

"Мы с первого дня работы в клубе считали, что Конте - лучший тренер для нашего проекта. Два года назад мы наконец смогли привести его в клуб. Я был убежден, что Конте - тренер-победитель. Я остаюсь при этом мнении и сейчас.

Пандемия сильно повлияла на наши доходы прошлым летом, но мы продолжили работать с ним, сосредоточившись на сезоне, в котором, как мы были уверены, сможем победить. Это было правильное решение. Но сейчас убытки от пандемии настолько велики, что мы не можем не попробовать сократить расходы.

Наши разные точки зрения на данный вопрос с Антонио Конте привели к расставанию. То, что для него не было принципиальным, было принципиальным для нас. И наоборот. Конте - это топ-тренер, но, как президент, я должен думать о прочности клуба", - цитирует Чжана Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

фото Getty Images

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