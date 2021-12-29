В России задумались о возвращении смертной казни

В России задумались о возможном возвращении смертной казни.

Об этом заявил председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, пишет Коммерсантъ, сообщает УНИАН.

Зорькин написал книгу "Конституционное правосудие: процедура и смысл", в которой утверждает, что не исключает возможности возвращения в России смертной казни.

По мнению Зорькина, введение моратория на высшую меру наказания в свое время стало "уступкой ценностям, которые российскому национальному правосознанию несвойственны".

"То обстоятельство, что КС принял решение, что делает невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возвращения к этой мере наказания в будущем", - подчеркнул Зорькин.

Председатель КС России также напомнил, что формально смертная казнь в стране не отменена, но на нее действует бессрочный мораторий. Ввести запрет может только законодатель.