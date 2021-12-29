Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

11:59

Кардиологи назвали самый лучший вид кофе для сердца и сосудов

11:04

В России задумались о возвращении смертной казни

10:01

Гордон возглавил рейтинг президентов среди не политиков, – опрос

09:00

Исследование: Шипы "Омикрона" сильно мутировали и хуже пронизывают клеточную мембрану и теперь вирус реже поражает легкие

08:02

Коломойский в Кливленде: новое расследование из США

07:04

Не соглашайтесь умирать: 5 историй врачей о вакцинации

22:05

Без хліба, овочів і добрив: чим обернеться для України дорогий газ

21:03

Как Зеленский, призвавший женщин в военкоматы, "косил" от армии

20:00

П'ять причин, чому напад Росії на Україну є малоймовірним

19:02

Фильм "Человек-паук: Нет пути домой" собрал в прокате миллиард долларов

18:02

Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал

17:00

COVID-19 может способствовать развитию рака

16:12

Постернак: Лукашенко приступил к политическому выполнению своих договоренностей с Путиным

15:10

Кочетков: Паниковать не надо, завтра война нам не грозит. И принудительная женская мобилизация тоже

14:00

Переважне право на придбання землі: хто може ним скористатися

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Кардиологи назвали самый лучший вид кофе для сердца и сосудов

  10   0 29.12.2021, 11:59 | Новости, Общество
Кардиологи назвали самый лучший вид кофе для сердца и сосудов

Пить кофе могут даже те, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой и даже после перенесенного инфаркта. Сердечникам этот напиток даже полезен.

Как объяснила кардиолог Анна Кореневич на своей странице в Instagram, употребление кофе не вредит сосудам, пишет РБК.Украина.

Однако употребление кофе людям с болезнями сердца должно быть разумным и умеренным. А привычка выпивать чашку кофе по утрам даже полезна - напиток благоприятно влияет на головной мозг.

Кофеин помогает улучшить когнитивные способности и позитивно влияет на сосуды. Он стимулирует дыхательные и сосудодвигательные центры в продолговатом мозге, повышает работоспособность, стимулирует психическую деятельность и укорачивает время реакции.

Также кофе помогает справиться с утомляемостью и сонливостью, улучшает микроциркуляцию, снижает уровень воспаления в организме, которое может спровоцировать развитие атеросклероза.

По словам кардиолога, отказывать от любимого напитка не стоит людям с гипертонией, ишемическими болезнями сердца, аритмиями и после перенесенного инфаркта.

Она ссылается на исследование ученых, которые проверили воздействие кофе на организм пациентов с такими заболеваниями.

Длительное наблюдение показало, что регулярное употребление 1-2 чашек черного кофе без сахара и сливок имеет даже положительное воздействие.

Регулярное употребление черного кофе без сахара снижает риск развития сахарного диабета у пациентов с ишемической болезнью сердца. Это касается и молотого кофе, и растворимого.

При добавлении сахара, молока или сливок все эти полезные качества для сердечников значительно снижаются.

Также полезен людям с заболеваниями сердца черный шоколад 70-90% содержания какао-бобов. Один такой кусочек ежедневно оказывает благотворное влияние на обмен холестерина и тонус сосудов.

Лента статей

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как "Империя зла" рухнула из-за Горбачева – The Wall Street Journal

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Как Кремль готовит россиян к войне — The New York Times

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

Bloomberg: Восстановление мировой экономики под угрозой из-за "Омикрона"

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (714)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]