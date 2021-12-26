Военные Мьянмы окружили и обстреляли деревню: погибли десятки жителей

Военные Мьянмы напали на деревню Мо Со недалеко от поселения Хпрусо в провинции Кая. В результате погибли десяти мирных жителей, в числе которых женщин и дети.

Об этом сообщает CBS News.

Военные Мьянмы окружили деревню Мо Со, обстреляли мирных жителей и подожгли их тела. В результате более 30 человек погибли, включая детей и женщин.

В соцсетях появились фотографии, на которых видны обугленные тела погибших. Более 30 человек сгорели в трех автомобилях.

Люди скрывались в этом районе, бежав от боевых действий между группами вооруженного сопротивления и армией Мьянмы. Люди были убиты после того, как были арестованы войсками, когда направлялись в лагерь беженцев в западной части городка.

Международная группа по оказанию помощи "Спасите детей" заявила, что двое из ее сотрудников были вовлечены в инцидент и пропали без вести.

"Мы ужасаемся насилию, совершаемому против ни в чем не повинных мирных жителей и наших сотрудников, которые являются преданными гуманистами, оказывая поддержку миллионам нуждающихся детей по всей Мьянме. Расследование характера инцидента продолжается, но нападения на сотрудников гуманитарных организаций недопустимы" , - заявили в организации.

Свидетель, беседовавший с AP, рассказал, что останки людей были сожжены до неузнаваемости, а также была обнаружена детская и женская одежда, медикаменты и продукты питания.

"Перед поджогом тела были связаны веревками", - сказал свидетель.