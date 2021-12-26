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Большинство британцев жалеет о выходе из ЕС

  8   0 26.12.2021, 23:03 | Новости, Мир
Большинство британцев жалеет о выходе из ЕС

Более четверти британцев считают, что Brexit привел к худшим результатам, чем ожидалось. Еще 35 процентов лишь утвердились в своих первоначально негативных предположениях.

Более шести из каждых десяти британцев оценивают Brexit негативно или хуже, чем ожидалось. Более четверти (26 процентов) полагают, что Brexit прошел хуже, чем ожидалось, и еще 35 процентов лишь утвердились в своих первоначальных предположениях о том, что выход Великобритании из состава ЕС приведет к негативным результатам.

Такие данные следует из обнародованных в воскресенье, 26 декабря, результатов опроса, проведенного социологическим институтом Opinium по заказу еженедельника Observer.

Лишь 14 процентов респондентов сказали, что Brexit прошел лучше, чем ожидалось. Observer также отмечает, что 42 процента британцев, которые на референдуме голосовали за выход их страны из ЕС, теперь разочарованы результатами.

"Мы видим, что весьма значительное меньшинство сторонников Brexit теперь говорит, что все скверно или как минимум хуже, чем ожидалось", - констатировал сотрудник института Opinium Адам Драммонд.

Негативные последствия Brexit

Великобритания около года тому назад окончательно покинула ЕС и Таможенный союз. Формально Brexit произошел 31 января 2020 года, однако до конца 2020 года еще действовал переходный период преимущественно с прежними правилами. Лишь к Рождеству Лондон и Брюссель смогли, наконец, подписать торговое соглашение.

В последние месяцы некоторые негативные последствия Brexit стали очевидными: полки супермаркетов стали менее заполненными, а на заправочных станциях временами не было топлива из-за нехватки водителей грузовиков.

До Brexit эти водители часто приезжали на заработки из Восточной Европы, но с прекращением действия в Британии положения о свободном выборе места работы на территории Евросоюза это стало невозможным.

korrespondent.net

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