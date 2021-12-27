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В январе 2022 года дебютирует концепт Chrysler Airflow

  4   0 27.12.2021, 00:08 | Новости, Авто
В январе 2022 года дебютирует концепт Chrysler Airflow

В январе 2022 года в США на международной вставке CES компания Chrysler покажет свой новый концепт Airflow. На базе концепта Chrysler Airflow создадут новый электромобиль.

Пока официально про концепт Chrysler Airflow еще ничего не известно. Судя по всему, у него будут примерно такие же размеры, как у электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E.

Airflow представляет собой кроссовер с современным дизайном, пластиковой облицовкой кузова и с большими легкосплавными колесными дисками.

Салон выглядит более футуристично. Есть цифровая приборная панель, отдельно стоящая информационно-развлекательная система и дисплей для переднего пассажира, как у Jeep Grand Cherokee L 2022 года. На задних сиденьях есть развлекательная система с плавающей центральной консолью.

По слухам, серийный Chrysler Airflow построят на платформе STLA Medium, а в продаже он появится в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Airflow построят на платформе STLA Large, что означало запас хода в 805 км. Но так как платформа будет другая, то и запас хода будет меньше.

autonews.ua

 

 

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