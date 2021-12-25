Знаменитый артист и политик купил 25 домов для ветеранов войны (видео)

Голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер пожертвовал 250 тысяч долларов неприбыльной организации Village for Vets в канун католического Рождества.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на FOX 11.
Средства были потрачены на покупку 25 домов в районе Лос-Анджелеса (Калифорния) для военных ветеранов, оказавшихся на улице.
"Это стало для меня спасением. Он (Шварценеггер - ред.) нас не забыл", - сказал один из ветеранов Брюс Генри Купер, лично поблагодаривший актера.
Также во время посещения небольшого района из 25 домов присутствовал сын экс-губернатора Патрик Шварценеггер.
"Мы обязаны всем нашим ветеранам, они пожертвовали своей жизнью ради нас и нашей свободы", - сказал он.