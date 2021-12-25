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Украина должна расследовать изменения демографической ситуации в оккупированном Крыму, - правозащитники

  5   0 25.12.2021, 18:35 | Новости, Общество
Украина должна расследовать изменения демографической ситуации в оккупированном Крыму, - правозащитники

Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Кремль принимает активные меры по изменению состава населения на оккупированном полуострове.

Об этом заявила в комментарии проекту Радио Свобода "Крым.Реалии" руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Стратегическая задача Российской Федерации - изменить состав населения. Имеется ввиду и физически, и сознание. В основном то, что мы можем фиксировать, одно из направлений - это перемещение милитаризованного населения. Речь идет о военных, также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, то они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном эфесбешнике, то на самом деле можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком", - отметила Скрипник.

Она заявила, что в России идет пропаганда и прямая реклама переезжать в Крым.

"Важной тенденцией на фоне всего этого является то, что она (Россия. - Ред.) в принципе пытается уничтожить или выдавить проукраинское население", - отмечает правозащитница.

Глава Крымской правозащитной группы отмечает, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму должен закон о наказании за военные преступления. Он был принят во втором чтении, но уже полгода лежит без подписи президента.

Украинские правозащитники не раз требовали подписания, но Офис президента не комментирует это ни им, ни журналистам издания.

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич ранее также подчеркивал в своих заявлениях, что, по закону, должен вестись надлежащий каталог военных преступлений. А статья о преступлениях против человечности должна появиться и в Уголовном кодексе Украины.

Законопроект №2689 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права" был принят в парламенте еще в мае 2021 года. Его поддержали 248 народных депутатов, в основном члены партии "Слуга народа". Автор законопроекта - действующий министр внутренних дел Денис Монастырский. В июне 2021 года законопроект передали на подпись президенту, но он до сих пор и не подписан, и не возвращен на доработку. 

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