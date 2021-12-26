СМИ узнали о новом месте работы бывшего канцлера Австрии

Себастьян Курц будет работать в сфере инвестиций, и его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро, утверждают источники.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц будет работать в частной компании в США. Об этом сообщила газета Österreich со ссылкой на источники в его ближайшем окружении.

По данным газеты, Курц отправится в США уже в конце января. Его рабочий контракт с одной из американских фирм, название которой не уточняется, был подписан нездолго до католического Рождества.

Себастьян Курц будет работать в сфере инвестиций, и его будущий годовой доход оценивается в 500 тысяч евро. Основную часть времени он с семьей будет проводить в США, приезжая иногда в Австрию.

Напомним, 9 октября Себастьян Курц объявил об уходе с поста канцлера Австрии. Такое решение он принял на фоне коррупционного скандала. А 2 декабря Курц заявил о решении окончательно покинуть политику.

Новым канцлером Австрии стал Александр Шалленберг, ранее возглавлявший МИД. Его кандидатуру оперативно утвердил президент Александер Ван дер Беллен.