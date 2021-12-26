Елена Кравец три года не может избавиться от проблем со здоровьем (видео)

Проблема возникла на фоне стресса.

Звезда «95 Квартала» Елена Кравец, рассказавшая ранее о кризисе в браке и воспитании детей, впервые призналась, что три года борется с серьезным заболеванием. В интервью Маше Ефросининой она призналась, что заметила на коже пятна. Врачи сначала не увидели в этом ничего серьезного, но потом выяснилось, что у Елены крапивница. Одной из причин болезни Кравец называет эмоциональное потрясение, передают Факты.

«Три года назад ниоткуда, непонятно почему, неведомо как, по какой причине случилась со мной какая-то реакция кожная. Непонятно, на что, на какое-то, наверное, эмоциональное потрясение. Я сейчас уже, конечно, понимаю, на какое. Появилось одно пятно. Я выслала фотографию врачу, она сказала, что это крапивница, проходит максимум через шесть недель: „Не парься". И я не парилась. И вот прошло шесть недель, а крапивница не прошла. Вот уже третий год она со мной. Это мой жизненный контекст. Мы с ней за ручку», - рассказала Кравец.

Сейчас актриса на пути к выздоровлению. Она признается, что об этом ей пока сложно говорить, поскольку борьба все еще не завершена.

«Я сегодня не хотела бы углубляться в эту тему, пока она не станет перевернутой страницей. Я хочу закончить лечение. На сегодняшний день я стала „магистром" в области лечения подобных штук. Не хочу говорить слово „заболеваний". На сегодняшний день слова „заболевание" с корнем „боль" нет, но я по-прежнему на пути к выходу из этой истории», - рассказала Кравец.