В Китае найден идеально сохранившийся эмбрион динозавра

В городском округе Ганьчжоу на юге Китая ученые обнаружили идеально сохранившийся эмбрион динозавра, который готовился вылупиться из яйца, как цыпленок, передает ВВС, пишет ZN.UA.

По оценкам исследователей, возраст эмбриона составляет не менее 66 миллионов лет. Предполагается, что это беззубый тероподный динозавр, или овирапторозавр, и его назвали Малыш Инлян (Baby Yingliang).

Доктор наук Фион Вайсум Ма сказал, что это "лучший эмбрион динозавра, когда-либо найденный в истории".

Открытие позволило исследователям лучше понять связь между динозаврами и современными птицами. На окаменелости видно, что эмбрион находился в свернутом положении с подогнутыми лапами, такая позиция наблюдается у птиц незадолго до вылупления.

Овирапторозавры, что означает "ящерицы, ворующие яйца", были пернатыми динозаврами, обитавшими на территории нынешней Азии и Северной Америки в позднем меловом периоде - между 100 и 66 миллионами лет назад.

Малыш Инлян длиной 27 см от головы до хвоста покоится внутри яйца длиной 6,7 дюйма в Музее истории природы "Инлян Стоун" в Китае.

Нашли яйцо в 2000 году, однако оно хранилось нетронутым в течение 10 лет.

Только когда началось строительство музея и стали разбирать старые окаменелости, исследователи обратили внимание на яйцо, внутри которого, как они подозревали, находился эмбрион. Часть тела динозавра все еще покрыта оболочкой, и исследователи будут использовать современные методы сканирования, чтобы создать изображение его полного скелета.