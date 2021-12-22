Чем заменить вредный майонез в салатах? Три полезные альтернативы

Салаты на новогоднем столе занимают одно из главных мест, так как они вкусные, легкие и быстро готовятся. Лучше всего их делать из простых продуктов, например, овощей, рыбы, яиц и заправлять не магазинным майонезом.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептами полезных заправок для салатов, которые раскроют вкус блюд и не навредят организму, пишет Обозреватель.
1. Сливочный соус с пармезаном
Ингредиенты: сливки - 100 мл, пармезан или любой твердый сыр - 100 г, соль, перец - щепотка, мускатный орех - щепотка, тимьян - по вкусу, гвоздика - несколько штук.
Способ приготовления:
1. Подогрейте сливки, добавьте натертый пармезан, соль, перец и все специи, тщательно перемешайте и полейте салат.
Кулинар отметил, что наилучше этот соус подходит для салатов с морепродуктами.
2. Медовый соус для салатов
Ингредиенты: мед - 1 ст. л., подсолнечное масло - 2 ст. л., соль, перец - по вкусу
Способ приготовления:
1. Смешайте в миске мед с маслом, хорошо перемешайте.
2. Добавьте соль, перец и снова тщательно перемешайте и добавьте в готовый салат.
Клопотенко рекомендует использовать такой соус для салатов с курицей и цитрусовыми.
3. Соус айоли
Ингредиенты: чеснок - 2 зуб., желтки - 2 шт., горчица - 1 ч. л., оливковое масло - 100 мл, соль - щепотка, сок 1/2 лимона.
Способ приготовления:
1. Смешайте в ступке или в блендере измельченный чеснок с солью.
2. Смесь хорошо разотрите и добавьте туда желтки.
3. Далее добавьте горчицу и влейте масло, все время помешивайте, чтобы соус был однородным.
4. В самом конце добавьте лимонный сок и перемешайте.
Этот соус отлично сочетается с овощами, а также с тунцом.