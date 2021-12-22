ВОЗ призывает отменить мероприятия на зимние праздники из-за "Омикрона"

Во Всемирной организации здравоохранения призвали, в преддверии Рождества и Нового года, отменить некоторые из планов на праздничные мероприятия — на фоне распространения в мире очень заразного варианта коронавируса Omicron.

Об этом пишет УНН, информирует UAINFO.org.

“Все мы устали от этой пандемии. Все мы хотим проводить время с друзьями и семьей.

Все мы хотим вернуться к нормальной жизни.

Самый быстрый способ сделать это… — принять трудные решения, которые необходимо принять, чтобы защитить себя и других.

В некоторых случаях это будет означать отмену или отстрочку мероприятий…

Отмененное мероприятие лучше, чем потом лишиться жизни”, — сказал на брифинге накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

“Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и горевать позже.

Никто из нас не хочет снова оказаться здесь через 12 месяцев, говоря об упущенных возможностях, продолжающемся неравенстве или новых вариантах”, — добавил он.

«Омикрон», впервые обнаруженный в Южной Африке в ноябре, был классифицирован ВОЗ как “вариант, вызывающий беспокойство”.

Ряд стран, включая Францию ​​и Германию, ужесточили COVID-ограничения и ввели ограничения на поездки, чтобы попытаться остановить распространение нового варианта коронавируса.

Нидерланды ввели строгий карантин на рождественский период.