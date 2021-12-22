ВОЗ призывает отменить мероприятия на зимние праздники из-за "Омикрона"

Во Всемирной организации здравоохранения призвали, в преддверии Рождества и Нового года, отменить некоторые из планов на праздничные мероприятия — на фоне распространения в мире очень заразного варианта коронавируса Omicron.
Об этом пишет УНН, информирует UAINFO.org.
“Все мы устали от этой пандемии. Все мы хотим проводить время с друзьями и семьей.
Все мы хотим вернуться к нормальной жизни.
Самый быстрый способ сделать это… — принять трудные решения, которые необходимо принять, чтобы защитить себя и других.
В некоторых случаях это будет означать отмену или отстрочку мероприятий…
Отмененное мероприятие лучше, чем потом лишиться жизни”, — сказал на брифинге накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
“Лучше отменить сейчас и отпраздновать позже, чем праздновать сейчас и горевать позже.
Никто из нас не хочет снова оказаться здесь через 12 месяцев, говоря об упущенных возможностях, продолжающемся неравенстве или новых вариантах”, — добавил он.
«Омикрон», впервые обнаруженный в Южной Африке в ноябре, был классифицирован ВОЗ как “вариант, вызывающий беспокойство”.
Ряд стран, включая Францию и Германию, ужесточили COVID-ограничения и ввели ограничения на поездки, чтобы попытаться остановить распространение нового варианта коронавируса.
Нидерланды ввели строгий карантин на рождественский период.