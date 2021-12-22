Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

06:05

Сколько водителю можно выпить за рулем

02:50

ВОЗ призывает отменить мероприятия на зимние праздники из-за "Омикрона"

20:01

Как Путин и Патрушев собираются выиграть ядерную войну в Европе

19:00

Люди з пригніченим імунітетом можуть бути джерелом мутацій COVID-19

18:01

Найдорожче розлучення в історії Британії: ексдружина правителя Дубая принцеса Хайя отримає 734 мільйони доларів

17:30

В России разработали стандарт для срочных захоронений на случай войны: в нем есть инструкция по созданию братских могил

17:04

У Держдепі заявили про готовність США надати Україні додаткову військову техніку

16:24

Стало відомо, чи вплине "тисяча Зеленського" на призначення субсидії

16:03

«У 2021 році Українському фонду соціальних інвестицій вдалося зробити багато корисних справ. І це надихає»

15:00

Зубов: Если не страх, то что движет Путиным, заставившим Лаврова послать в Брюссель и Вашингтон чудной текст проекта договора?

14:28

Російську тенісистку не пустили на Australian Open через вакцинацію "Спутником"

14:00

Мирослава Гонгадзе повертається працювати в Україну

13:01

Росія готує кібератаки на енергосистему та урядові сайти України, – NYT

12:01

Петра Олексійовича чекає довготривала процесуальна епопея, в найгіршому випадку – лише домашній арешт, і то навряд чи, – Фесенко

10:58

Презентуємо трейлер хуліганської анімаційної комедії "Посіпаки: Становлення лиходія"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Сколько водителю можно выпить за рулем

  8   0 22.12.2021, 06:05 | Новости, Авто
Сколько водителю можно выпить за рулем

В преддверии новогодних праздников эксперты ответили на очень популярный вопрос: сколько водителю можно выпить за рулем?

Как известно, максимальная допустимая норма содержания алкоголя в организме водителя составляет 0,2 промилле. Каждый вид алкоголя по-разному влияет на организм, и по-разному выводится. При этом важна не только крепость, но и вид алкоголя.

Об этом пишет ampercar, информирует UAINFO.org.

Эксперты рассказали, какой объем спиртного можно выпить водителю за рулем. Для примера было взято людей весом около 60 килограммов.

Водка – 40%. Из мужского организма 100 граммов водки выводиться через 5,48 часа, из женского – почти 7 часов.

Вино – 14%. 100 граммов вина из мужского организма полностью выводится через 2 часа, женского – 2,23 часа.

Шампанское – 11%. В организме мужчины 300 граммов шампанского остается 4,47 часа, в женском – около 6 часов.

Пиво – 4%. Для очищения мужского организма от 500 граммов пива требуется 2,45 часа, женского организма – 3,28 часа.

Поэтому, ответ на вопрос о том, сколько водитель может выпить за рулем, ответ один: вообще ни сколько!

Лента статей

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Предательство Украины экс-канцлером Меркель становится проблемой для Шольца – Die Welt

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Слабость Байдена приведет к вторжению России в Украину – Fox News

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (515)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]