В преддверии новогодних праздников эксперты ответили на очень популярный вопрос: сколько водителю можно выпить за рулем?

Как известно, максимальная допустимая норма содержания алкоголя в организме водителя составляет 0,2 промилле. Каждый вид алкоголя по-разному влияет на организм, и по-разному выводится. При этом важна не только крепость, но и вид алкоголя.

Об этом пишет ampercar, информирует UAINFO.org.

Эксперты рассказали, какой объем спиртного можно выпить водителю за рулем. Для примера было взято людей весом около 60 килограммов.

Водка – 40%. Из мужского организма 100 граммов водки выводиться через 5,48 часа, из женского – почти 7 часов.

Вино – 14%. 100 граммов вина из мужского организма полностью выводится через 2 часа, женского – 2,23 часа.

Шампанское – 11%. В организме мужчины 300 граммов шампанского остается 4,47 часа, в женском – около 6 часов.

Пиво – 4%. Для очищения мужского организма от 500 граммов пива требуется 2,45 часа, женского организма – 3,28 часа.

Поэтому, ответ на вопрос о том, сколько водитель может выпить за рулем, ответ один: вообще ни сколько!