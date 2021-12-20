У Чилі обрали нового президента

За підсумками голосування у другому турі президентських виборів у Чилі перемогу з 55,81% голосів здобув Габріель Борич, який представляє коаліцію лівих сил Схвалюю гідність.

Про це в ніч проти понеділка, 20 грудня, повідомила служба ВВС, інформує Кореспондент.

За суперника Борича, республіканця Хосе Антоніо Каста, віддали свої голоси 44,19% виборців. Зазначається, що він уже визнав поразку, заявивши при цьому, що переможець гонки "заслуговує на нашу повагу".

За даними видання, інавгурація Борича має відбутися 11 березня 2022 року. 36-річний глава держави стане наймолодшим президентом в історії країни та одним із наймолодших політичних лідерів світу.

У ході передвиборчої кампанії Борич виступав за введення податку на багатство, стягнення роялті з гірничодобувної промисловості (мідь - основна стаття експорту Чилі), легалізацію абортів, перехід до безкоштовної освіти та реформу правоохоронних органів.

При цьому Каст, як зазначено, мав абсолютно протилежні погляди на розвиток Чилі.

Чинний президент країни Себастьян Піньєра привітав Борича з перемогою і повідомив, що у виборах взяли участь понад вісім мільйонів чилійців.

Кореспондент