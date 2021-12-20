У Мексиці обірвався підвісний міст із людьми

У районі Каньяда-де-Гуадалупе в штаті Оахака на півдні Мексики обірвався підвісний міст над річкою. У цей момент ним переходили понад 20 людей. Людей із травмами госпіталізували, пише The Star.

Зазначається, що люди прямували на вечірку, інформує Кореспондент.

Серед постраждалих 12 дорослих та 11 дітей. Багатьох доставили до лікарні в Пуерто-Ескондідо. Стан кількох людей оцінюється як тяжкий.

Згідно з попередніми даними, конструкція не витримала ваги великої групи людей.

Правоохоронці розпочали розслідування обставин події.

Такі мости не рідкість у сільській місцевості Мексики. Більшість з них зроблені зі сталевих тросів та дерев'яних дощок, у деяких використовуються мотузки.

Кореспондент