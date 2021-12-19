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Швейцария выдала США бизнесмена, работающего на администрацию Путина

  5   0 19.12.2021, 13:31 | Новости, Мир
Швейцария выдала США бизнесмена, работающего на администрацию Путина

Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Его обвиняют в крупных финансовых махинациях.

Из Швейцарии в США 18 декабря экстрадирован российский бизнесмен Владислав Клюшин, который подозревается в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов. Об сообщается на сайте Министерства юстиции Швейцарии.

Отмечается, что россиянина передали американским силовикам в Цюрихе, они сопроводили его на рейс до Штатов.

Владислав Клюшин был арестован в Швейцарии по экстрадиционному запросу США в марте. Американские власти обвиняют россиянина в крупных финансовых махинациях.

Как пишет Медуза, Владислав Клюшин владеет ООО М13, которое поставляет услуги мониторинга СМИ и социальных сетей для администрации президента РФ.

Клюшина также называют бывшим владельцем популярного в РФ политического телеграм-канала Незыгарь.

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