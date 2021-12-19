Новый министр обороны Германии призвала ужесточить санкции против Кремля

Новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт выступает за ужесточение персональных санкций против Кремля. Речь идет за ответственных за эскалацию и стягивание войск на границу с Украиной.

Об этом сообщила Кристине Ламбрехт в интервью Bild am Sonntag.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию. Это также включает угрозу жестких санкций... Прямо сейчас мы должны быть нацелены на Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками", - отметила Ламбрехт.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен объявить, какие шаги предпримет, если Россия начнет масштабное вторжение в Украину.

А министр обороны Великобритании Бен Уоллес уже заявил, что Лондон не отправит войска в Украину для защиты от России.