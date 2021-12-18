Минск подтвердил готовность разместить в Беларуси ядерное оружие России

Беларусь готова разместить на своей территории ядерное оружие России. Власти страны готовы пойти на такой шаг при угрозе со стороны НАТО.

Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

"Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения", - заявил Макей в интервью одному из телеканалов, фрагменты которого опубликовало агентство "БелТА".

Министр добавил, что на такой шаг Минск пойдет в случае угрозы со стороны НАТО.

Макей напомнил, что Александр Лукашенко уже заявлял о готовности Беларуси разместить на территории страны ядерное оружие России.