Россия отказалась дать США и НАТО гарантии ненападения на Украину

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал неуместными требования США и НАТО о проведении "неких мероприятий" на российской территории. Он также заявил, что дополнительных гарантий безопасности Украине предоставлено не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Рябкова "Интерфаксу".

В ходе интервью у дипломата спросили, готова ли Россия предоставить США и НАТО ответные гарантии безопасности, например, ненападения на Украину. Рябков ответил, что Вашингтон и Альянс требуют от Москвы "неких мероприятий" на российской территории, и это вызывает у российской стороны "естественное отторжение".

"Все соответствующие гарантии (Украине - ред.) мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", - добавил Рябков.

Под "некими мероприятиями" подразумеваются требования США и НАТО отвести российские войска от границ Украины и снизить напряженность в регионе.

Напомним, по данным американской разведки Россия продолжает наращивать войска на украинской границе.

Отметим, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что российский лидер Владимир Путин пока не принял решения о вторжении в Украину.