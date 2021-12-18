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В Пакистане автобус влетел во двор во время свадьбы: восемь погибших, девять раненных

  9   0 18.12.2021, 12:05 | Новости, Мир
В Пакистане автобус влетел во двор во время свадьбы: восемь погибших, девять раненных

В пакистанской провинции Пенджаб автобус врезался в толпу людей, которые праздновали свадьбу. Погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает Xinhua.

По данным правоохранителей, транспортное средство влетело во двор новобрачных, где веселились гости. Кроме погибших, еще девять человек получили травмы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, в связи с чем, как прогнозируется, число жертв может увеличиться.

Водитель скрылся с места происшествия. Предварительно, он не справился с управлением в густом тумане.

Автобус конфискован, водителя ищут. Против мужчины открыто уголовное дело.

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