Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

04:49

Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

03:05

Порноактриса из "Холостяка" выходит замуж (фото)

02:15

Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився із ЗСУ

01:51

Жителям Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру

00:45

З 1 січня касові апарати в Україні стануть обов'язковими: що буде з цінами

20:00

Медики назвали два незвичайні симптоми у заражених "Омікроном"

19:01

Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в сцене с голой 72-летней Мерил Стрип

18:01

РФ створила в Європі найнебезпечнішу ситуацію за останні 30 років, – президент Литви

17:01

Договір з Pfizer підписано. Україна планує купити ліки від коронавірусу "Паксловід"

16:02

Юлія Тимошенко показала майстер-клас гри на барабанах: "Приймаємо замовлення на новорічні вечірки. Дорого!". ВІДЕО

15:01

Bloomberg назвав головні економічні загрози 2022 року

14:01

Голова ГУР МОУ Буданов живе в одному будинку з Левченко і Гогілашвілі – "Слідство.Інфо"

13:02

Катував військових та цивільних. Суд посадив колаборанта з "групи Безлера" на 11 років

12:02

У Штатах розсекретили частину документів про вбивство Джона Кеннеді

11:04

Європа хоче відмовитись від газу і планує майбутнє без "Газпрому"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

  7   0 17.12.2021, 04:49 | Новости, Мир
Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

Фото: joinfo | Августейшие особы Нидерландов.

Король Виллем-Александр в беседе с премьер-министром Марком Рютте признал, что вечеринка по случаю 18-летия принцессы была излишней, поскольку в стране действуют строгие COVID-ограничения.

Королевской семье Нидерландов пришлось извиняться из-за того, что на прошлой неделе они решили отметить день рождения наследника престола на фоне участившихся случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения страны. Об этом сообщает BBC, информирует Фокус.

По словам представителей семьи, на праздновании присутствовал 21 гость, все они были вакцинированы и сделали тесты. И только после этого пошли на вечеринку по случаю 18-летия принцессы Амалии, которая в минувшую субботу проходила в дворцовых садах.

Однако спустя время король Виллем-Александр в беседе с премьер-министром Марком Рютте признал, что вечеринка была излишней. В своем письме к парламенту нидерландский премьер отмел, что король после некоторых раздумий сказал, что вечеринка была не лучшей идеей.

Известно, что в Нидерландах действуют строгие ограничения в связи с тем, что в ноябре статистика заболеваемости резко выросла.

Гражданам в своих домах разрешается принимать не более четырех гостей. Советуется по возможности переходить на удаленную работу, а все заведения общепита должны закрываться к пяти вечера.

Что за вечеринка?

Принцессе Амалии 7 декабря исполнилось 18 лет, она приняла титул принцессы Оранской. Вечеринку устроили в саду за резиденцией королевской семьи во дворце Хейс-тен-Бос (что в переводе означает "Дом в лесу"). Чтобы защитить августейших особ от дождя, были сооружены навесы. Пресс-секретарь правительств опровергает сообщения в местной прессе, которая писала, что вечеринку якобы посетило свыше 100 человек.

По его словам королевская семья была уверена, что мероприятие проводится в соответствии с нормами. Осенью прошлого года король Виллем-Александр вместе с королевой Максимой и младшей дочерью, принцессой Арианой, были вынуждены прервать отпуск в Греции по причине того, что Нидерланды ввели частичный локдаун.

Из-за осуждения общественности королевская семья вернулась спустя лишь день отпуска, а королю пришлось приносить извинения. "Больно предавать ваше доверие к нам", - сказал он нидерландский монарх.

Фокус

Лента статей

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

Зеленский превратил Украину в пороховую бочку — The Washington Times

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (387)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]