Король Нидерландов извинился за вечеринку дочери в разгар COVID-пандемии

Фото: joinfo | Августейшие особы Нидерландов.

Король Виллем-Александр в беседе с премьер-министром Марком Рютте признал, что вечеринка по случаю 18-летия принцессы была излишней, поскольку в стране действуют строгие COVID-ограничения.

Королевской семье Нидерландов пришлось извиняться из-за того, что на прошлой неделе они решили отметить день рождения наследника престола на фоне участившихся случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди населения страны. Об этом сообщает BBC, информирует Фокус.

По словам представителей семьи, на праздновании присутствовал 21 гость, все они были вакцинированы и сделали тесты. И только после этого пошли на вечеринку по случаю 18-летия принцессы Амалии, которая в минувшую субботу проходила в дворцовых садах.

Однако спустя время король Виллем-Александр в беседе с премьер-министром Марком Рютте признал, что вечеринка была излишней. В своем письме к парламенту нидерландский премьер отмел, что король после некоторых раздумий сказал, что вечеринка была не лучшей идеей.

Известно, что в Нидерландах действуют строгие ограничения в связи с тем, что в ноябре статистика заболеваемости резко выросла.

Гражданам в своих домах разрешается принимать не более четырех гостей. Советуется по возможности переходить на удаленную работу, а все заведения общепита должны закрываться к пяти вечера.

Что за вечеринка?

Принцессе Амалии 7 декабря исполнилось 18 лет, она приняла титул принцессы Оранской. Вечеринку устроили в саду за резиденцией королевской семьи во дворце Хейс-тен-Бос (что в переводе означает "Дом в лесу"). Чтобы защитить августейших особ от дождя, были сооружены навесы. Пресс-секретарь правительств опровергает сообщения в местной прессе, которая писала, что вечеринку якобы посетило свыше 100 человек.

По его словам королевская семья была уверена, что мероприятие проводится в соответствии с нормами. Осенью прошлого года король Виллем-Александр вместе с королевой Максимой и младшей дочерью, принцессой Арианой, были вынуждены прервать отпуск в Греции по причине того, что Нидерланды ввели частичный локдаун.

Из-за осуждения общественности королевская семья вернулась спустя лишь день отпуска, а королю пришлось приносить извинения. "Больно предавать ваше доверие к нам", - сказал он нидерландский монарх.

Фокус