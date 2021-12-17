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Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

  8   0 17.12.2021, 06:07 | Новости, Авто
Б/у авто в Украине подорожают на 20% – прогноз на 2022 год

В следующем году автомобили вторичного рынка будут дорожать, это связано с дефицитом новых машин.

Эксперты прогнозируют постепенный рост цен и распродажи в автосалонах.

В первом полугодии 2022 года цены на подержанные автомобили в Украине вырастут примерно на 15-20%.

Это связано с повышенным спросом на вторичный рынок из-за нехватки новых машин по всему миру.

Об этом сообщает организация «Авто Евро Сила», ссылаясь на данные Института исследований авторынка, информирует UAINFO.org.

По словам аналитиков, цены в стране будут расти параллельно с рынками Европы, США, Кореи и Китая.

Виной всему – глобальный кризис автопрома, связанный с дефицитом чипов и, как следствие, недостатком новых автомобилей.

Что касается Украины, то на рынок за последние месяцы попало много бывших «евроблях», средний возраст которых – 13 лет.

Большую половину рынка подержанных авто в нашей стране формируют недорогие машины (до $10 тыс.).

А более молодой транспорт, который стоит дороже, в Украину почти не завозят.

В итоге, по прогнозам экспертов, в следующем году салоны будут распродавать те запасы, которые остались, по старым ценам.

«Экс-«евробляхи» продадутся, запасы ранее ввезенных машин уменьшатся.

Поэтому цены на подержанные авто в Украине, по словам аналитиков, подрастут примерно на 15-20% в течение первых 6 месяцев, но все будет постепенно», – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что еще одним важным фактором роста цен на транспорт стало подорожание сырья – стали, алюминия, меди, пластика.

Поэтому уже с 1 января ценники вырастут на 5-8%.

Кроме того, на дорогах появится больше китайских машин.

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