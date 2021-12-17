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Жителям Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру

  9   0 17.12.2021, 01:51 | Новости, Мир
Жителям Северной Кореи запретили смеяться и пить из-за траура по Ким Чен Иру

Фото: Gazeta.ru | Траур по Ким Чен Иру

В дни прошлогодних трауров граждан в состоянии опьянения арестовывали и увозили. После этого их больше никто не видел.

В течение 11 дней жителям Северной Кореи запретили смеяться, а также праздновать дни рождения, хоронить близких и распивать спиртные напитки. Все из-за десятой годовщины смерти вождя партии и народа Ким Чен Ира. Об этом сообщает RFA, информирует Фокус.

Руководство страны запретило людям проводить досуг и совершать покупки. В дни прошлогодних трауров граждане, пребывавшие в состоянии опьянения, подлежали аресту. Местные жители говорят, что таких людей считали идеологическими преступниками, их увозили и больше их никто не видел. Партийное руководство организовало специализированные бригады полиции.

Даже если умирает член семьи во время траура по "Великому солнцу нации" - один из многочисленных титулов почившего Ким Чен Ира - громко плакать не разрешается. Тело выносят из дома только по завершении траура. Дни рождения тоже не отмечают.

Кем был Ким Чен Ир

Ким Чен Ир стал руководителем Северной Кореи после смерти своего отца Ким Ир Сена в 1994 году и возглавлял страну до 2011-го, пока не умер сам. Затем власть вновь перешла по наследству - Ким Чен Ыну.

Время правления Ким Чен Ира считают тяжелейшим периодом в истории КНДР, так называемым "Трудным походом". В 90-е северокорейцы страдали от экономического кризиса и страшного голода. По некоторым оценкам, в те годы умерло до трех миллионов местных жителей.

 Фокус

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