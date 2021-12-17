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Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився із ЗСУ

  9   0 17.12.2021, 02:15 | Новости, Политика
Ексглава ГУР Міноборони Бурба звільнився із ЗСУ

Фото: Скріншот | Напередодні рахунки Бурби заблокували

Колишній глава розвідки написав рапорт на звільнення ще у вересні, але ексміністр оборони Андрій Таран не поспішав підписувати його через ситуацію з "вагнерівцями".

Ексглава Головного управління розвідки Міноборони України Василь Бурба звільнився зі Збройних Сил України. Про це військовий повідомив у коментарі "Українській правді", інформує Фокус

Міністр оборони Олексій Резніков підписав рапорт про звільнення Бурби 15 грудня. Пізніше Резніков у спілкуванні з LIGA.net сказав, що говорив із Бурбою і підписав його рапорт на відрядження у Швецію. Пресслужба Міноборони писала про початок відрядження Міністра оборони України у Швецію з 13 грудня.

Фокус перевірив стрічку новин Міноборони України з 13 по 16 число, але не виявив ім'я Бурби серед тих, хто супроводжував Резнікова в його офіційних зустрічах у Швеції.

Таран намагався утримати Бурбу

Колишній глава ГУР Міноборони написав рапорт ще у вересні. Тоді Міноборони керував Андрій Таран, але не підписав рапорт Бурби.

Саме у вересні мало відбутися засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради з перенесення спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера". Бурба мав виступити зі свідченнями, але кворуму не набралося. Зрештою засідання перенесли.

андрей таран, міністр оборони, колишній міністр Таран, голова Міноборони, Міноборони УкраїниТаран дзвонив Бурбі під час засідання ТСК щодо "вагнерівців"Фото: Министерство обороны Украины

Колишній глава військової розвідки припускає, що ТСК не хотіла його слухати.

"У цей час мене набрав міністр оборони Таран і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі в ТСК. Я написав рапорт на звільнення", - наголосив Бурба.

Він також пояснив своє бачення вчинку Тарана.

"У мене є неперевірені оперативні дані: нібито це був один із важелів впливу на мене, що я військовослужбовець. Можливо, міністр чи хтось з Офісу президента думав, що цей вплив на мене. Тому, вислухавши міністра, я вирішив написати рапорт, я не погодився з його позицією щодо моєї участі (в ТСК)", - заявив він.

Бурба стверджував, що Єрмак був відповідальний за перенесення операції із затримання "вагнерівців"

Нагадаємо, що саме Бурба говорив про відповідальність глави Офісу президента Андрія Єрмака за перенесення операції із затримання "вагнерівців". За його словами, Єрмак діяв від імені президента Володимира Зеленського.

Фокус

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