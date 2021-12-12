Мигранты опять пытались прорваться из Беларуси в Польшу - ранен пограничник

Группа нелегальных мигрантов в районе населенного пункта Черемча пыталась прорваться через белорусско-польскую границу.

Об этом сообщает пресс-служба польской погранслужбы.

По данным пограничников, из Беларуси в Польшу пытались прорваться 55 агрессивных людей.

В результате попытки прорыва государственной границы пострадал один правоохранитель - пограничника ударили камнем по лицу и на месте ЧП ему оказали медицинскую помощь.

Как отметили в погранслужбе, нескольким нелегальным мигрантам удалось прорваться на территорию Подляшского воеводства, однако позже военнослужащие задержали нарушителей и отвезли их обратно на границу.

В ведомстве также сообщили, что в течение минувших суток пограничники задержали семеро граждан Ирака, которые нелегально пересекли государственную границу между Польшей и Литвой.