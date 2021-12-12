Российским судьям запретили материться

Требование о запрете использования нецензурных выражений распространяется на все виды судебных постановлений.

Комиссия Совета судей РФ по этике запретила судьям использовать нецензурную лексику в официальных документах. Об этом сообщается на сайте Совета.

"Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям. Поэтому присутствие нецензурной бранной лексики в судебных актах следует рассматривать в качестве обстоятельства, негативно влияющего на авторитет правосудия", - отмечается в сообщении.

Требование о запрете использования обсеянной лексики распространяется на все виды судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем РФ.

Если же нецензурные выражения содержатся в документах, используемых как доказательства, следует заменять такие слова пропусками или символами.