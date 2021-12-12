Умерла автор романа Интервью с вампиром

Известная писательница ушла из жизни на 81-м году жизни от осложнений, вызванных инсультом. Ее похоронят в Новом Орлеане.

В США 11 декабря скончалась автор романа Интервью с вампиром Энн Райс. Ей было 80 лет. О смерти писательницы сообщил ее сын Кристофер Райс на странице матери в Facebook.

"Это сын Энн, Кристофер, и я с болью в сердце сообщаю вам, что сегодня ночью Энн скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом... Она научила меня принимать свои мечты, никому не подчиняться и бросать вызов темным голосам страхов и сомнений в себе", - написал он.

Похоронят ее на частной церемонии в семейном склепе в родном для писательницы Новом Орлеане.

Энн Райс наибольшую известность принес роман Интервью с вампиром, по которому в 1994 году был снят одноименный фильм с Брэдом Питтом, Томом Крузом и Кирстен Данст в главных ролях.

Картина получила премии BAFTA в номинациях Лучшая операторская работа и Лучшая работа художника-постановщика. Также лента была номинирована на Оскар за лучшие декорации и лучшую музыку.

Были экранизированы и другие романы Райс о вампирах: в 2002 году вышел фильм Королева проклятых.

Фото b-encouraged.net