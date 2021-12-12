Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

18:35

Папа Римский о ситуации вокруг Украины: Призываю к серьезному международному диалогу

18:08

У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ

17:36

Умерла автор романа Интервью с вампиром

17:00

"Шахтер" объявил об уходе Марлоса

16:37

В ДТП под Днепром погиб мужчина, пострадали двое детей

16:01

Путин просчитался, ему не позволят менять порядок ни в Украине, ни в Европе, - Порошенко

15:38

Чтобы дать отпор России. Украине нужно больше "Джавелинов", - американский эксперт

15:02

В красной зоне карантина 10 областей, - МОЗ

14:30

Усик может опуститься в весе ради поединка с Альваресом

14:03

В ходе военных операций международной коалиции в Йемене погибли 190 хуситов

13:31

Ирак эвакуировал с белорусско-польской границы 3,5 тысяч человек

13:04

В Киеве сегодня могут закрыть несколько станций метро

12:32

На Львовщине 10 детей отравились неизвестным веществом

12:05

Полностью вакцинировались от коронавируса более 12 млн украинцев

11:33

Талибы считают прогрессивным шагом решение США разрешить денежные переводы в Афганистан

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Декабрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ

  8   0 12.12.2021, 18:08 | Новости, Политика
У Путина сделали заявление о войсках на границе с Украиной и угрозе новых санкций против РФ

В Кремле сделали заявление о войсках на границе с Украиной, что они якобы никому не угрожают. Вместе с тем, российские власти считают, что введение новых санкций против РФ будет иметь обратные последствия.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Байден в разговоре с Путиным говорил, что в случае реального вторжения на Украину Россия будет финансово изолирована, рассказал Песков.

"Президент (Путин, - ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают. Но при этом вы говорите об этом, сидя от нашей территории в 1 000 км", - отметил представитель Кремля.

Песков также отреагировал на возможность введения новых санкций против РФ.

"Какие-то ограничения вводить против России и не испытывать страдания самому невозможно. Это все понимают в мире", - заявил представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

Лента статей

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

США будут оказывать давление на Украину для уступок по Донбассу — AP

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

New York Times: Что движет Путиным к балансированию на грани войны с Украиной?

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

США підготували жорсткі санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Декабрь 2021 (300)
Ноябрь 2021 (687)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]