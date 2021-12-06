США обеспокоены темпами космических программ Китая

Космические силы США пока не развиваются достаточно быстро, чтобы быть на уровне частной космической индустрии.

В Вашингтоне выразили обеспокоенность тем, что Китай развивает свои космические возможности "в два раза быстрее", чем Соединенные Штаты, сообщает CNN со ссылкой на первого заместителя главы Космических сил США по вопросам космических операций Дэвида Томпсона на Форуме национальной обороны.

"Тот факт, что они в среднем создают, разворачивают и обновляют свои космические возможности в два раза быстрее, чем мы, означает, что очень скоро, если мы не начнем ускорять наши возможности развития и доставки, они обойдут нас", - сказал Томпсон.

Томпсон отметил, что Китай может стать лидером в космической сфере уже к 2030 году.

Конгрессмен Джим Купер, возглавляющий подкомитет по вопросам стратегических сил в Палате представителей, согласился с тем, что США и КНР ведут космическую гонку.

Он также добавил, что Космические силы США пока не развиваются достаточно быстро, чтобы быть на уровне частной космической индустрии.