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Названы лучшие «зимние» источники витаминов

  2   0 06.12.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы лучшие «зимние» источники витаминов

Эта пища содержит достаточное количество витаминов и минералов с антиоксидантным действием.

Зимой не хватает свежих фруктов и овощей. Однако в холодные сезоны на помощь приходят «суперпродукты», которые обязательно надо потреблять, ведь это и вкусно, и полезно, передает novyny.live.

5 продуктов, которые необходимо употреблять зимой

"Как правило, пища становится звездой суперпродуктов, если она содержит достаточное количество витаминов и минералов с антиоксидантным действием, связанная с профилактикой заболеваний или считается полезной для здоровья", - заявила диетолог Эми Шапиро.

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и лимоны можно приобрести зимой. И они не только помогают поддерживать организм в тонусе, но еще и приходят на помощь в сезон гриппа и простуды. Цитрусовые богаты минералами и фитохимическими веществами, то есть химическими веществами на растительной основе. А они, как известно, снижают риск заболевания раком.

Гранат

Гранат, пожалуй, всегда есть и будет настоящим суперпродуктом. Он содержит полифенолы, которые улучшают здоровье сердца и память, а также помогают в борьбе с инфекциями. Кроме того, в магазинах их легко найти с сентября по февраль.

Хурма

Этот зимний продукт тоже богат на потребляемые вещества. Например, в одной хурме содержится дневная норма витамина А, который необходим для иммунитета и глаз.

Авокадо

Из авокадо можно делать вкусные сэндвичи, салаты, напитки, супы и хумус. Для многих он ассоциируется с летом, но авокадо зреют иногда вплоть до декабря. Плод очень богат жирами Омега-3, витаминами группы в, пантотеновой кислотой и В6, магнием, калием и витаминами К, Е и С.

Капуста

Можно не любить просто капусту, но она может быть ингредиентом очень вкусного блюда. Кроме того, она недорого стоит. Капуста является суперпродуктом благодаря насыщенности витаминами С и К, кальцием и калием. Также она на 92 % состоит из воды.

 

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