У берегов Мексики перехватили 1,6 тонны кокаина

Участвовавшие в перевозке наркотиков семь граждан Мексики задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры.

В Тихом океане около побережья Мексики военные перехватили два катера с крупной партией кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство ВМС Мексики.

В ходе досмотра катеров было обнаружено в общей сложности 1,6 тонны кокаина. Семь граждан Мексики, участвовавших в перевозке наркотиков, задержаны и переданы сотрудникам прокуратуры. Ожидается, что в ближайшее время им будут предъявлены обвинения - говорится в сообщении.

По предварительным данным, перевозку кокаина организовал один из мексиканских наркокартелей.