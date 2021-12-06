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В Европе дебютировала Toyota bZ4X, но цены еще не объявлены

  8   0 06.12.2021, 05:12 | Новости, Авто
В Европе дебютировала Toyota bZ4X, но цены еще не объявлены

Компания Toyota показала европейскую версию своего нового электрического кроссовера Toyota bZ4X. Продажи этой новинки на европейском рынке начнутся в 2022 году.

Если чем европейская версия Toyota bZ4X и отличается от американской, то мы этого не заметили. Возможно, у них разное оборудование, но про него, как и про цены, еще ничего не известно.

У европейского кроссовера bZ4X, как и у американской версии, есть два варианта электрической силовой установки.

Базовая переднеприводная комплектация оснащается одним электромотором мощностью 201 л.с. и 265 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч составляет 8,4 секунды при максимальной скорости 160 км/ч. Запас хода - около 450 км.

Полноприводная версия оснащается двумя электромоторами общей мощностью 215 л.с. и 336 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч составляет 7,7 секунды.

Предусмотрена система быстрой подзарядки батареи до 80% за 30 минут. Но за это устройство нужно будет заплатить дополнительно.

Toyota начнет продавать в Европе Toyota bZ4X в 2022 году. Цены еще не объявлены.

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