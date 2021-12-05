В Мексике в центре города обнаружили мешки с человеческими останками, - СМИ

Предполагается, что убитые стали жертвами разборок между местными наркокартелями.

В мексиканском городе Фреснильо, штат Сакатекас, местный житель в субботу, 4 декабря, наткнулся на пять мешков с частями человеческих тел. Он сообщил о находке полиции, информировало издание El Universal.

Отмечается, что тела отправлены на экспертизу. Пока неизвестно, останки скольких людей были в мешках.

Кроме того, по данным издания, в этот же день в другой части города было найдено расчлененное тело еще одного человека. Его упаковали в пластиковые пакеты.

Как сообщают правоохранители, за последние 24 часа в регионе были убиты не менее девяти людей. Предполагается, что они стали жертвами разборок между местными наркокартелями.