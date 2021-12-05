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Под Николаевом местный житель застрелил товарища на охоте

  5   0 05.12.2021, 11:33 | Новости, Происшествия
Под Николаевом местный житель застрелил товарища на охоте

4 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в пределах села Михайловка на территории Николаевского района 44-летний мужчина получил огнестрельное ранение в грудь. В результате от полученных телесных повреждений погиб.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Предварительно на месте происшествия полицейские выяснили, что потерпевший приехал на охоту со знакомыми. Один из охотников произвел выстрел и попал в пострадавшего.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».

Охотничье ружье правоохранители изъяли.

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии и проводят первоочередные следственные действия.

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