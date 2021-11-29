Врачи определили у Саакашвили симптомы психического расстройства

У третьего президента Грузии Михаила Саакашвили подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) - тяжелого психического состояния, возникающего в результате событий, оказывающих сверхмощное негативное воздействие на психику.

Об этом рассказала президент центра ментального здоровья "Эмпатия" Мариам Джишкариани, пишет "Грузия Online", сообщает УНИАН.

При этом, по ее словам, у политика не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог сегодня явиться на судебный процесс.

"По предварительным результатам, которые я могу сообщить, подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что имеет связь с фактом пыток в тюрьме и в системе, есть также неврологическая симптоматика. Вы знаете, что речь идет об энцефалопатии, которая является результатом голодовки. Пациенту требуется стационарное мультидисциплинарное лечение-реабилитация. Решение о судебном процессе он примет сам, у него не отмечается такого психического расстройства, чтобы он не смог явиться в суд. Решение в связи с этим он принимает сам", - сказала Джишкариани.