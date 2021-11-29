Зеленский бредит переворотами и покушениями, – Данилюк

Скандальное заявление главы государства Владимира Зеленского о готовящемся государственном перевороте стало далеко не первым, когда гарант подвергает общество подобным страхам. Таким образом создается впечатление, что им кто-то ловко манипулирует.

Такого мнения придерживается бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, о чем он и рассказал в студии "Свободы слова" Савика Шустера. С 2019 года Зеленского якобы не покидают тревоги о заговоре против государственной власти в его лице.

"Я вспоминаю, когда я работал в этом правительстве. Еще в 2019 году он болел тем, что Порошенко (Петр, пятый президент Украины, - Ред.) готовит государственный переворот. Потом он думал, что Аваков (Арсен, экс-министр внутренних дел Украины, - Ред.) готовит госпереворот. Теперь, вот видите, Ахметов..", - поделился экс-чиновник.

Данилюк также добавил, что Зеленский отказался ехать на Всемирный конгресс евреев якобы из-за опасности покушения на него присутствующих там чеченцев. Никакие уговоры и убеждения в том, что мероприятие охраняют лучшие спецслужбы мира, гаранта не убедили.

"Это тоже было в 2019 году и он отказался от личного присутствия всего за 40 минут до старта официальной церемонии. Было очевидно, что им кто-то умело манипулирует и, вероятно, то же самое делают с ним и сейчас", - заметил гость студии.