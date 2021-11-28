Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

12:32

Гвардиола заявил о намерении возглавить сборную

12:05

Незаконный ввоз мигрантов. Австрия задержала 15 человек, среди них - украинцы

11:33

В Германии врач вводил пациентам самодельную COVID-вакцину

11:06

Хэйни вызвал на бой Камбососа

10:34

Вакцинацию от COVID прошли еще 140 тысяч украинцев

10:07

В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса Omicron

09:35

В Николаевской области столкнулись четыре фуры, есть погибший

09:08

В Украине менее 8 тысяч новых COVID-случаев и 400 смертей

08:36

Пять нарушений на Донбассе: боевики осуществили дистанционное минирование

08:09

Россия стремится провалить минские соглашения и "развязать себе руки", - Кулеба

07:10

Миочич рассказал, когда задумается о завершении карьеры

06:11

Названы самые полезные крупы для людей с диабетом

05:12

Поставки электромобиля GMC Hummer EV начнутся в декабре 2021 года

04:13

В США женщина кормила грудью кота на борту самолета, - СМИ

03:05

"Северный поток-2" может начать работу без сертификации, - Handelsblatt

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Ноябрь 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
            

Незаконный ввоз мигрантов. Австрия задержала 15 человек, среди них - украинцы

  7   0 28.11.2021, 12:05 | Новости, Мир
Незаконный ввоз мигрантов. Австрия задержала 15 человек, среди них - украинцы

В Австрии задержали 15 человек, подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов в страну. У них изъяли 14 транспортных средств, которые использовались для перевозки.

Об этом сообщает DW.

В прошлом месяце полиция Австрии начала расследование в отношении группировки, которая незаконно переправляла мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в северо-восточный край Австрии.

Полиция арестовала 15 контрабандистов, когда 25 транспортных средств, которые перевозили от 200 до 300 мигрантов, были перехвачены во время проверки транспортных средств в Нижней Австрии и в венском отеле. Во время операции правоохранители изъяли 14 автомобилей.

15 подозреваемых в контрабанде - граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Подозреваемые перевезли более 700 человек. С мигрантов брали плату - 4000-5000 евро с человека за поездку.

Лента статей

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Путин выставил Байдену ультиматум: или сдача Украины, или начало войны — The Guardian

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Действительно ли к концу зимы каждый получит прививку, переболеет или умрет? — Süddeutsche Zeitung

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

Путин незаметно продвигается вперед: что происходит на востоке Украины — Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Ноябрь 2021 (632)
Октябрь 2021 (769)
Сентябрь 2021 (720)
Август 2021 (745)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]