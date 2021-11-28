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В Германии врач вводил пациентам самодельную COVID-вакцину

  5   0 28.11.2021, 11:33 | Новости, Мир
В Германии врач вводил пациентам самодельную COVID-вакцину

Профессор медицины Винфрид Штеккер устроил акцию вакцинации от коронавируса в аэропорту Любека.

В Германии власти города Любек прервали акцию по вакцинации всех желающих препаратом от коронавируса, который не имеет официальной регистрации. Мероприятие проходило в местном аэрпорту в субботу, 27 ноября.

Речь идет о вакцине от коронавируса, созданной местным врачом и предпринимателем, профессором медицины Винфридом Штеккером, которому принадлежит аэропорт Любека. Если подозрения полиции оправдаются, его поступок будет квалифицирован как нарушение закона о лекарственных средствах.

Еще весной прошлого года Штеккер заявил о разработке собственной вакцины от COVID-19. Изначально он тестировал препарат на себе, друзьях и членах семьи, позже сделать прививку согласились несколько десятков добровольцев.

27 ноября в аэропорту Любека собрались около 230 человек. Более 50 добровольцев успели сделать укол до вмешательства полиции и служб охраны правопорядка.

По данным изобретателя, его препарат эффективен на 97%. Однако эти выводы были получены лишь на основе серологических тестов, согласно которым его пробанды вырабатывали антитела к вирусу SARS-CoV-2. Полноценных клинических исследований препарата не проводилось. К тому же, пока вакцина не получила отзывов ни в одном уважаемом медицинском издании.

Также Винфрид Штеккер не имел ни официального разрешения, ни исследовательского протокола, ни доклинического допуска. Кроме того, он не предоставил информации о возможном загрязнении его вакцины посторонними вирусами или микоплазмами, что ставит под угрозу здоровье добровольцев.

В 1987 Штеккер основал компанию Euroimmun, занимающуюся разработкой методов распознавания аутоимунных и инфекционных заболеваний. Сейчас она имеет представительства в 17 странах. В 2017 году Штеккер продал Euroimmun американскому концерну PerkinElmer за 1,2 млрд евро.

korrespondent.net

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