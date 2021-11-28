Хэйни вызвал на бой Камбососа

Американец хочет получить все пояса легкого веса.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни высказался о победе Джорджа Камбососа над Теофимо Лопесом в бою за звание абсолютного чемпиона в его весовой категории.

Американец поздравил австралийского бойца с победой, а также предложил тому провести очный поединок.

"Поздравляю Джордж Камбосос, заслуженная победа, для которой ты много трудился! Проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы", - написал Хэйни в Twitter.

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