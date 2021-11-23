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Популярний у ТікТок челендж на основі серіалу "Гра в кальмара" небезпечний для дітей – лікарі зробили попередження

  5   0 23.11.2021, 19:01 | Новости, Мир
Популярний у ТікТок челендж на основі серіалу "Гра в кальмара" небезпечний для дітей – лікарі зробили попередження

Лікарі Жіночої та дитячої лікарні (Women's and Children's Hospital) австралійського міста Аделаїда попереджають про небезпеку популярного у соцмережі TikTok челленджа Dalgona Candy Challenge з приготування солодощів «"укрові стільники". Він почав поширюватися після виходу на Netflix південнокорейського серіалу "Гра в кальмара".

Як повідомляє видання New Idea, вже кілька дітей, які намагалися приготувати цей традиційний корейський десерт із паленого цукру, отримали сильні опіки, які спричинили госпіталізацію. За сюжетом серіалу герої шоу на виживання мали вирізати з цукерок задані фігурки, не зламавши їх, інформують Факти.

Фахівець із лікування опіків доктор Емі Джівз каже, під час приготування стільників потрібно нагріти цукор приблизно до 145 градусів. Контакт із дуже гарячою липкою рідиною викликає серйозні опіки. За останній місяць троє дітей потрапили до лікарні із травмами - від простих опіків до пошкодження нервів.

Одним із них був 14-річний Ейден Хіггі з Сіднея, який отримав сильні опіки руки та пошкодження нерва ноги. «Шокує, що така проста дія, як приготування „стільників", може мати такі серйозні наслідки... Багато дітей його віку дивляться „Гру в кальмарі". Вона дуже популярна, і Ейден намагався створити стільники з відбитком на них. Він подивився на TikTok, як це зробити», - розповіла мати підлітка Хелена.

Ейден нагрівав воду, соду та цукор у посуді, не придатному для використання у мікрохвильовій печі - пластиковій чашці. Суміш розплавилася і вибухнула, коли хлопчик узяв чашку до рук.

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