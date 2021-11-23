Як не перетворити новорічні свята на катастрофу для сімейного бюджету. Пояснює психологиня

До нового року кілька тижнів. Під час свят ми витрачаємо чимало коштів на подарунки та застілля. Як підготуватись до новорічних свят розповіла психологиня Катерина Лукінова в ефірі Українського радіо, інформує UAINFO.org з посиланням на Суспільне.

Коли варто починати готуватися до свят

Рекомендовано готуватися до масштабних свят десь за півтора місяця. Тим паче у нас буде фактично місяць новорічних та різдвяних свят. Має бути свідоме споживання, коли ми свідомо відкладаємо якусь частину грошей на свята, на подарунки, і тоді коли ми вступаємо у свято, в нас вже є певна накопичена сума, яку ми можемо з радістю віддати. Це не буде ударом по бюджету.

Як підготувати подарунки

Є практика, коли діти перед святами пишуть список подарунків, які вони хочуть, і дорослі вибирають з них той, на який вони максимально спроможні виділити суму. Якщо батьки є неспроможними, вони можуть дати дитині частину суми, а частину дитина може дозбирати сама і потім купити щось дорожче.

Якщо є довірливі стосунки в сім'ї, бажано проговорити фінансові межі подарунків, в яких максимально можна обирати.

Відкладати на подарунки протягом року - це також дуже хороша практика. Ви вже ставитесь плановано до ваших фінансів, у вас є календар, коли в кого які свята, і ви потрошку на це заощаджуєте.

Подарунок - це не завжди про гроші

Коли ми даруємо подарунок, ми хочемо подарувати емоції. Згадайте, коли ви даруєте дитині іграшку, ви очікуєте від неї емоції. Зараз, щоб дитина чи дорослий отримали емоції, ми стараємося зробити подарунки більш дорожчими і вишуканими. Але суть залишається одна - ми хочемо подарувати емоцію.

Це може бути спільний перегляд фільму, похід кінотеатр, квести чи будь-яка спільна цікава гра сім'єю, те, чого раніше ви не робили, щоб це викликало позитивні емоції.

Про емоційні покупки та надмірне споживання

Емоційні діри - це насамперед страх того, що може бути в майбутньому, і тому чим більше зараз скуштую, вип'ю, подарую, тоді страх наче знижується таким нездоровим способом. Також це тривога за майбутнє, і саме надмірним споживанням ми тікаємо від того, що ми боїмось подивитися в майбутнє.

Потрібно собі поставити перше і головне питання про те, що ховається за цим надмірним споживанням, що я хочу заїсти від чого я хочу втекти, і подивитися цьому страху очі. Тоді коли ви розумієте і побачите цей страх, вам уже легше бути з ним працювати, і усвідомити це і знайти способи, що може знизити страх.

Це може бути спілкування з близькими, раціональне відкладання ресурсів для себе, щоб коли ти відкрив вдома конверт, а там є якась сума. Крім того, можна прописати 10 способів, що може знизити мою тривогу здоровими методами. Насамперед це підтримка близьких, здорове спілкування, (відчуття) що від мене не відмовляться, якщо в мене не буде грошей, що в мене буде кому допомогти, якщо буду в скрутній ситуації, а також певна сума, яка буде давати спокій.

Як маркетинг призводить до дірок у бюджеті

Коли ви декілька раз подивитесь певну рекламу, то у вас природно виникне потреба придбати той чи інший товар, особливо для подарунків. Тому що коли йде новорічна лихоманка, відключаються всі свідомі захисні механізми мозку, перестають рахуватися гроші і вам терміново потрібно купити саме це.

Бажано подарунки планувати завчасно, щоб не піддатися впливу передноворічної лихоманки.

Важливо поставити собі питання: "Це я обираю цей подарунок, чи мене обрала реклама?". Дуже важливо мати перелік подарунків та обмежений бюджет, який у вас є з собою і в який ви маєте вкластися. Ви маєте вміти собі відмовляти особливо у надмірних бажання, зокрема коли акції. Це дуже хороша навичка і вияв любові до себе, коли вмієте собі в чомусь відмовляти.

Про святковий стіл

Дійшло до тієї крайності, що на Новий рік та на Різдво накриваються масштабні столи, і таким ми психологічно відганяємо страх бідності, страх залишитися без грошей і знову потрапити у ситуацію 50, 60 чи 100 років тому.

Піст - це утримання на релігійній основі. Тим паче у давнину накопичувалися ресурси, як-то яйця, масло чи молоко, люди утримувалися, а потім вже розговіювалися на свята. Зараз же все склалося так, що релігійно постять лише одиниці, а постимо ми всі після свят, тому що гроші закінчуються. Тобто відгуляли, а потім місяць сидимо без грошей. Тому дана традиція вже не наскільки актуальна, тому що ми не накопичуємо перед святами, щоб потім накрити щедро стіл і показати світові, що ми гарно працювали цілий рік.

"А що скажуть люди?"

У нас є пережиток і стереотип: "А що скажуть люди та що вони подумають?", тому важливо визначитися з тим, що ви ставите багато страв на стіл, бо цього хочете чи це так потрібно для когось. Варто визначити, як буде найкраще для вас, які страви ви б самі хотіли скуштувати і отримати задоволення. Можливо, це буде дві-три страви, а не десять. Тому треба відділити свою думку від думки оточуючих, бо зазвичай страх нав'язливої думки дуже сильно впливає на нас. Особливо у великих родинних застіллях, щоб всім вистачило. Вирішіть, що б хотіли з'їсти ви, чим хочете пригостити і чи насправді треба готувати багато страв.