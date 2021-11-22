Без підтримки союзників США програють у протистоянні з Китаєм — The Washington Post

Президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін розмовляли близько 3,5 годин під час віртуального саміту, який відбувся на тлі посилення розбіжностей між двома країнами.

Питання обговорення стосувалися Тайваню, торгівлі, прав людини та технологій, пише The Washington Post, інформує ZN.UA.

Байден, натякаючи на стримування американо-китайського конфлікту, пояснив головну мету переговорів з Сі Цзіньпіном.

«Наша відповідальність як лідерів Китаю та Сполучених Штатів, забезпечити, щоб конкуренція між нашими країнами не переросла в конфлікт», - заявив Байден.

Загалом, це правильна думка. Відверта війна США з Китаєм була б катастрофою.

Навіть повторення радянсько-американської холодної війни принесло б критичні наслідки.

Водночас реальну холодну війну між США та Китаєм важко уявити, враховуючи глибокі економічні зв'язки між двома країнами.

До того ж, ​​навіть у розпал холодної війни Вашингтон і Москва «спілкувалися».

Таким чином, розмова Байден з Сі має «нематеріальну цінність» і навіть деякі відчутні вигоди, хоча й скромні та непрямі.

Наприклад, Вашингтон і Пекін зараз розглядають подальші обговорення щодо контролю над озброєннями, що стане потенційним засобом стримування ядерного арсеналу Китаю, який швидко розширюється, або принаймні допоможе створити методи уникнення війни.

На наступний день після саміту Пекін погодився дозволити трьом великим американським газетам - The Post, Wall Street Journal і New York Times відправити журналістів назад до Китаю в обмін на відновлення доступу до США для китайських державних ЗМІ, який адміністрація колишнього американського президента Дональда Трампа обмежила.

Однак усі істотні відмінності між двома країнами з різними системами нікуди не зникають.

Сі Цзіньпін, ймовірно, вважає, що відновлення переговорів із США відповідає його короткостроковим інтересам, оскільки Китай готується приймати зимові Олімпійські ігри в лютому.

До того ж, Сі Цзіньпін готується до остаточного підтвердження ще одного президентського терміну. Водночас, китайський лідер намагається діяти «з позиції сили».

Він попередив Байдена уникати «ідеологічного розмежування, поділу і групового протистояння», що є кодовими словами для політики США, розпочатої за часів Трампа, натякаючи на протидію Китаю в партнерстві з іншими країнами Індо-Тихоокеанського регіону, такими як Японія, Індія та Австралія.

З огляду на це, Байдену не варто піддаватися на провокації та показувати слабкість.

Стосується це стримування агресії Китаю проти Тайваню, боротьби з торговельними маніпуляціями Пекіна чи захисту прав людей у ​​Гонконгу, Тибеті та Сіньцзяні, Сполучені Штати отримають найбільше переваг, якщо будуть діяти спільно зі своїми союзниками.

Байден правильно схарактеризував відносини США з Китаєм як «конкуренцію». Однак ця конкуренція, швидше за все, буде складною, затяжною та сповненою ризиків.

Щоб впоратися з цим, Сполученим Штатам іноді доведеться вести діалог зі своїм суперником. Але щоб утримувати сильну позицію, Америці потрібна допомога демократичних союзників, резюмує видання.

ZN.UA