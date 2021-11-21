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Домашний кинозал – самый востребованный компонент для комфорта в доме. ФОТО

  8   0 21.11.2021, 14:03 | Новости, Общество
Домашний кинозал – самый востребованный компонент для комфорта в доме. ФОТО

Современные технологии создают комфортные условия для просмотра фильмов на большом экране, не выходя из дома. Но многие ценители качественного изображения и звука не предполагают, что существует значительная разница между домашним кинотеатром и домашним кинозалом. И считают эти понятия равнозначными.

Но в действительности дело обстоит иначе. Как информирует UAINFO.org, подробно в этом вопросе для Home Technology Group разбирался Вадим Голубченко.

Частный кинозал - это аудио-видео система, построенная на базе профессионального, высококлассного оборудования. Домашний кинозал строится в отдельном, акустически подготовленном помещении. Данное решение предполагает использование специально разработанной мебели, для комфортного просмотра любимых кинофильмов. Заранее разработанный проект домашнего кинозала состоит из инженерных планов с системами кондиционирования, вентиляции и освещения. В связи с этими требованиями частный кинозал оборудуют в частных домах, коттеджных комплексах, в которых можно выделить отдельное помещение, в идеальном варианте цокольный этаж или мансарду.

Проектирование и построение частного кинозала - комплексная задача, в отличие от создания домашнего кинотеатра в квартире. Весь процесс включает несколько основных этапов:

1. Проект акустического оформления и звукоизоляции помещения.

2. Программный расчет акустических систем и выбор экспертом всего необходимого AV - оборудования, специальной мебели для кинозала.

3. Отделочно-монтажные работы.

4. Инсталляция и калибровка оборудования.

5. Обучение заказчика.

Частный кинозал проектируется в профессиональных программах.

Проект включает в себя все тонкости и особенности планировки, размещения акустических систем, коммуникаций, инженерии, систем вентиляции, освещения и других систем. Грамотно разработанный проект - залог успешной реализации частного кинозала, который дарит драйв и самые яркие эмоции.

Выбор аудио-видео оборудования - для меня самый творческий и воодушевляющий этап в проектировании кинозала. По причине индивидуальности и создания максимального эффекта от качественного звучания системы. Наша команда - профессионалы, которые больше 10 лет занимаются проектированием аудио-видео систем и домашних кинозалов, предлагают на выбор достойные комплекты техники по соотношению цена/качество.  Из них можно выбрать оптимальный по характеристикам и по эстетике. В нашем шоу-руме можно увидеть и услышать подобные аудиосистемы, сравнить и оценить разные модели проекторов. Только в этом случае заказчик получает ожидаемый эффект от системы и незабываемые впечатления.

Заключительный и важный этап - инсталляция, настройка и калибровка техники. Данную работу рекомендую доверить профессионалам. Наши инсталляторы обладают узкой специализацией и опытом в установке сложных AV систем и частных кинозалов. Многие особенности касаются акустической подготовки помещения, а также профессиональной калибровки и настройки аппаратуры.

Проект частного кинозала удаётся выполнить на высоком уровне только с помощью профессионалов. Без них ничего не получится. В связи с тем, что в этом деле важен комплекс знаний об аудио-видео оборудовании, особенностях акустических свойств помещения и нюансах проведения монтажно-отделочных работ.

Вывод.  Частный кинозал - комплексная задача, которая реализуется "под ключ" командой опытных специалистов.


 

 

 

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