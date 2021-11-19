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Кваліфікація ЧС-2022: експерти оцінили шанси збірної України в плей-оф

  13   0 19.11.2021, 15:01 | Новости, Спорт
Кваліфікація ЧС-2022: експерти оцінили шанси збірної України в плей-оф

Сергій Нагорняк виступає за збірну ветеранів / фото УНІАН, Євген Кравс

Колишній головний тренер збірної України і "Динамо" Київ Леонід Буряк, а також наставник збірної України U-18 Сергій Нагорняк поділилися очікуваннями щодо перспектив головної команди країни в плей-оф кваліфікації ЧС-2022.

Слова експертів наводить Meta-ratings.com.ua, інформує УНІАН.

Буряк вважає, що якщо Україні дістанеться Італія чи Португалія, то судді будуть прихильні до цих команд:

"У цьому списку знаходяться досить серйозні команди. Не забувайте, що в матчах з Португалією та Італією суддівство інше, до цих грандів є симпатії з боку Феміди. Також у цих команд рейтинг набагато вищий, ніж у нас".

"Звичайно, хтось із цих команд сто відсотків буде в нашій підгрупі. З чотирьох збірних тільки одна вийде на мундіаль. Це можливо зробити, але це складне завдання. Успіх не любить шуму. Треба тихо йти до цієї мрії, яка у нас є, а саме - зіграти на чемпіонаті світу", - додав він.

Нагорняк назвав мінусом те, що півфінальний матч збірна України проведе в гостях:

"Давайте почекаємо жереб. Єдиний мінус в тому, що перший матч будемо грати на виїзді. Звичайно, не хотілося б в суперники Італію і Португалію".

Також він прокоментував слова Олександра Петракова про те, що збірна України обіграє будь-якого суперника і вийде на ЧС:

"Впевненість головного тренера, звичайно, впливає на команду. Він вірить в команду. Молодці! Так і потрібно. Єдина перевага нашого суперника буде в тому, що ми будемо в гостях грати. Не більше того. Все-таки підтримка своїх глядачів дорогого коштує".

На груповому етапі Україна виступала в одній групі з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном. Українці двічі перемогли, шість разів зіграли внічию, набрали 12 очок і посіли друге місце після Франції, забезпечивши собі участь у плей-оф. 

Стикові матчі пройдуть у березні, а свого першого суперника Україна дізнається в ході жеребкування 26 листопада. Для виходу на ЧС збірній України потрібно буде пройти півфінал і фінал (у форматі одногоматчевого протистояння).

У відборі на ЧС Україна встановила унікальний рекорд.

УНІАН

 

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