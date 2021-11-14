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Польша может обратиться к НАТО из-за кризиса на границе

  4   0 14.11.2021, 19:07 | Новости, Мир
Польша может обратиться к НАТО из-за кризиса на границе

Согласно статье 4 Североатлантического договора, любой член НАТО может потребовать консультаций с другими союзниками, когда, по мнению какой-либо из сторон, возникает угроза территориальной целостности.

В связи с обострением ситуации на польско-белорусской границе, Польша обсуждает с Латвией и Литвой возможность инициировать статью 4 Североатлантического договора, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью PAP.

Согласно статье 4 Североатлантического договора, любой член НАТО может потребовать консультаций с другими союзниками, когда, по мнению какой-либо из сторон, возникает угроза территориальной целостности, политической независимости или безопасности любой из сторон.

Моравецкий также рассказал, что в ЕС будут обсуждать дальнейшие санкции против режима Лукашенко, в частности полное закрытие границы.

"Польская граница станет эффективным и окончательным барьером для действий Лукашенко. Нет сомнений в том, что дело зашло слишком далеко. Мы уже знаем, что одних слов недостаточно, чтобы остановить белорусский режим. Мы понимаем, что потребуются усиленные санкции", - заметил глава польского правительства.

Инициацию статьи 4 договора о НАТО применяли в марте 2014 года по ситуации в Украине, тоже по просьбе Польши.

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