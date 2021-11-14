При пожаре в болгарской COVID-больнице погибли три человека

Вероятной причиной трагедии в городе Сливен стало курение сигареты одним из пациентов в палате.

В Болгарии в ночь на воскресенье три человека погибли при пожаре в больнице для больных коронавирусом в городе Сливен. Об этом 14 ноября сообщил телеканал BTV.

Сигнал о пожаре в больнице поступил в 2:39 (время совпадает с киевским - ред.). К месту происшествия были отправлены два пожарных автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в палате на четвертом этаже. Там были обнаружены два погибших и один пострадавший, который позже умер. Остальные пациенты были эвакуированы.

По данным болгарского Минздрава, вероятной причиной трагедии стало курение сигареты одним из пациентов. В палате возле кровати нашли зажигалку.

korrespondent.net